NAPOLI/ Calciomercato News: De Laurentiis aspetta l'ultimo giorno di mercato per liberare Gabbiadini!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GABBIADINI. – Arrivano nuovi sviluppi in merito al tormentone di calciomercato legato all'addio al Napoli da parte di Manolo Gabbiadini. Sebbene l'ex attaccante blucerchiato fosse ad un passo dal trasferimento in Inghilterra al Southampton ma il patron azzurro Aurelio De laurentiis ha deciso di bloccare l'operazione. Il presidente partenopeo ha infatti deciso di incontrare nuovamente, secondo le indiscrezioni, Silvio Pagliari, agente appunto di Gabbiadini, per capire se sia effettivamente il caso di terminare il rapporto con il club visto che pure Omar El Kaddouri è in procinto di salutare. Le cifre raccontano di un'offerta da 17 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili oltre ad una percentuale sulla futura rivendita e per il giocatore si profila un quadriennale da 2,5 milioni di euro. Inutile invece il tentativo di inserimento da parte dell'Olympique Marsiglia allenato dall'ex romanista Rudi Garcia.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SARRI SU PAVOLETTI. ULTIME NOTIZIE. – Per questa finestra di calciomercato invernale il Napoli ha deciso di rinforzare il proprio reparto offensivo con l'acquisto di Leonardo Pavoletti dal Genoa. L'attaccante sta recuperando dall'infortunio patito nella prima parte di stagione e, nonostante non abbia ancora ritrovato la forma migliore, il tecnico partenopeo Maurizio Sarri ha speso parole positive per lui a Radio Kiss Kiss Napoli a margine del pareggio di ieri sera col Palermo: "Leonardo deve crescere dal punto di vista della condizione fisica, ma già così la sua presenza ha liberato due-tre volte Mertens al tiro, la squadra deve gradualmente abituarsi a lui. Non credo che questo risultato possa scalfire la squadra dal punto di vista psicologico, anche perché nelle ultime 16 partite abbiamo fatto risultato, nelle ultime 11 nove vittorie, è un risultato che può darci al massimo rabbia positiva e determinazione."

