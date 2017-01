NAPOLI/ Calciomercato News: Giaccherini, ancora sulla porta!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DUE CLUB SU GIACCHERINI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – In casa Napoli quella di Manolo Gabbiadini non la sola situazione spinosa da risolvere prima della chiusura della finestra di calciomercato invernale. Stiamo parlando di Emanuele Giaccherini, arrivato in estate dal Sunderland grazie ad un'operazione low cost ma fino a questo momento della stagione in corso ha avuto davvero poche chances di calcare il terreno di gioco 12 presenze complessive ed un goal, restando in panchina pure nel pareggio interno di ieri contro il Palermo. In conferenza stampa il tecnico azzurro Sarri aveva anche lanciato una frecciata al procuratore Valcareggi, agente di GIaccherini, sottolineando quanto fossero state inopportune le sue parole, ma la situazione venutasi a creare intorno a questa vicenda potrebbe convincere il calciatore a lasciare i partenopei entro le 23 di domani sera. Sulle sue tracce si registra sempre la presenza di due squadre in particolare, la Roma e la Fiorentina, con i viola in vantaggio rispetto ai giallorossi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PRUZZO CRITICA SARRI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Nelle recenti sessioni di calciomercato il Napoli ha operato molto sul reparto offensivo. Con la cessione di Gonzalo Higuain alla Juventus la scorsa estate gli azzurri hanno deciso di acquistare il polacco Milik dall'Ajax e, una volta infortunato, a gennaio hanno preso Leonardo Pavoletti dal Genoa. Intervenuto a Radio Radio l'ex bomber giallorosso Roberto Pruzzo ha criticato la scelta del tecnico Maurizio Sarri di non schierare nè Gabbiadini nè Pavoletti dal primo minuto preferendogli l'adattato Mertens: "Non mi aspettavo tutte queste frenate da parte delle big, a partire dalla Lazio fino al Napoli. Si sono evidenziati una volta per tutti i limiti della Roma, una partita troppa deludente da parte della squadra di Spalletti. Il Napoli? Avere due centravanti e non farne giocare neanche uno, non capisco il senso. La Juve? Talmente scontata la vittoria dei bianconeri col Sassuolo che da ora in poi potremmo anche smettere di guardare le loro partite."

