NAPOLI/ Calciomercato News: Leandrinho non si muove!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LEANDRINHO NON SI MUOVE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Nelle ultime sessioni di calciomercato il Napoli si è dimostrato molto attento ai giovani talenti del panorama internazionale. Per questa sessione di calciomercato, nonostante la mancata firma di Orsolini dell'Ascoli che ha invece preferito la Juventus, i partenopei si sono assicurati il classe '99 Alessio Zerbin dal Gozzano e, soprattutto Leandro Henrique do Nascimento detto Leandrinho dal Ponte Preta. Il diciottenne brasiliano è in grado di giocare su entrambe le ali oltre che da trequartista e, come confermato a Radio Kiss Kiss Napoli dal suo agente Joao Santos, per lui si profila la permanenza al Napoli nella seconda parte della stagione e non un'avventura in prestito: "Il ragazzo è arrivato adesso e si sta allenando per trovare la condizione ideale, per il mercato non c’è niente in questa sessione, ne per lui ne per Jorginho. Mondiale Under 17? Si ha scelto la maglia, sarà la numero 18." Anche l'italobrasiliano Jorginho non lascerà dunque il Napoli dopo che era stato accostato al Psg nelle scorse settimane.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RINNOVI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Una degli aspetti più spinosi da risolvere in casa Napoli al di là dei movimenti in entrata ed in uscita sul calciomercato riguarda il rinnovo dei contratti in scadenza. Su tutti c'è da sistemare quello di Lorenzo Insigne, per il quale al momento si registra ancora distanza sulla richiesta d'ingaggio del suo entourage rispetto a quanto proposto dal patron De Laurentiis. Discorso simile pure per l'algerino Faouzi Ghoulam, in scadenza al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2018. L'esterno da poco rientrato dalla Coppa d'Africa sta rifiutando le proposte di rinnovo provenienti dal Napoli visto che è stuzzicato dall'idea di affrontare una nuova avventura in una big estera come il Bayern Monaco o il Paris Saint-Germain. Tutto tranquillo invece sul fronte Dries Mertens, destinato a prolungare per un altro anno una volta terminata la finestra di mercato.

