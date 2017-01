NAPOLI/ Calciomercato News: a giugno c'è Nestorovski!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TARE SI TIENE KEITA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – La situazione contrattuale di Lorenzo Insigne sta spingendo il Napoli a guardarsi intorno sul calciomercato. Se infatti il fantasista partenopeo non dovesse trovare l'intesa per il rinnnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2018 ovvero al termine della prossima stagione, a causa della distanza tra richiesta, di 5 milioni, e la proposta, di 3 milioni, avanzata dal Napoli per l'adeguamento dell'ingaggio. Sulle tracce di Insigne c'è sicuramente la presenza del Milan, pronta ad acquistarlo con il denaro della nuova proprietà cinese in arrivo a marzo, e gli azzurri stanno pensando a Keita Balde Diao della Lazio come sostituto. Anche Keita, pure lui accostato ai rossoneri, ha il contratto in scadenza come Insigne ma il direttore sportivo biancoceleste Tare ha allontanato i rumors intervistato da Premium Sport: "Keita? Nessuno l'ha messo sul mercato, vogliamo trattenerlo. Se da entrambe le parti la volontà sarà questa non vedo perché debba partire." In ogni caso, il Napoli farà di tutto per trattenere Insigne dato che il club vorrebbe farne una vera e propria bandiera.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VIA GABBIADINI DENTRO NESTOROVSKI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – La situazione di Manolo Gabbiadini dovrebbe sbloccarsi in giornata e la punta lascerà quindi il Napoli per sposare la causa degli inglesi dello Stoke City prima della fine del calciomercato. Gli azzurri si stanno quindi mettendo al lavoro per rinforzare ulteriormente l'attacco in vista della sessione estiva e, bloccato il giovane brasiliano Leandrinho del Ponte Preta per giugno, a fine campionato De Laurentiis farà un tentativo per Ilija Nestorovski, di proprietà del Palermo. Lo stesso vicepresidente rosanero Miccichè ha confermato nei giorni scorsi di aver avuto dei contatti col Napoli per l'attaccante macedone classe 1990 ed è molto probabile che Nestorovski sia la cessione chiave per il bilancio del Palermo, come era successo in passato con Cavani, Pastore e Dybala, specilamente nel caso in cui i siciliani retrocedessero in Serie B.

