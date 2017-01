ROMA/ Calciomercato News, Gerson in partenza per Lille!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GERSON VERSO IL LILLE. – La Roma sembra molto attiva sia in entrata che in uscita in questi ultimi giorni della sessione di calciomercato invernale. Dopo l'arrivo di Grenier, in queste ore i giallorossi stanno completando la cessione del brasiliano Gerson ai francesi del Lille. Il centrocampista, capace di giocare sia da interno che da trequartista ma pure da ala, con la Roma in questa stagione ha collezionato solo 11 presenze complessive ed un assist vincente per i compagni spingendo la società ad ascoltare la richiesta del Lille dove oggi dovrebbe recarsi per firmare il nuovo contratto. La formula per il trasferimento in Ligue 1 di Gerson è quella del prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro e lo stesso calciatore ha postato questa mattina su Instagram Stories uno scatto che lo ritraeva nella sala d'attesa di un aeroporto, in attesa del volo per la Francia.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DI LIVIO RIENTRA.– Negli ultimi anni, come evidenziato anche dalla vittoria della scudetto Primavera nella scorsa stagione, la Roma ha dimostrato di essere molto attenta ai giovani e gli altri club guardano spesso al vivaio giallorosso in fase di calciomercato. Un giovane romanista che è partito in prestito all'inizio dell'annata calcistica è Lorenzo Di Livio, trequartista o ala classe 1997 e figlio d'arte di Angelo Di Livio. Il ventenne ha vissuto la prima parte della stagione in prestito in Serie B alla Ternana, club con cui ha collezionato però appena 7 presenze e 268 minuti giocati. Secondo le indiscrezioni più recenti, è molto probabile che Di Livio rientri alla Roma prima della fine di questo gennaio di trattative non avendo trovato l'intesa migliore con l'ambiente della Ternana nonostante questa avesse la possibilità di esercitare un diritto di riscatto a giugno.

