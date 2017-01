ROMA/ Calciomercato News, Paredes occhio alla Juve!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NIENTE LIVERPOOL PER PAREDES. – Negli ultimi giorni di questa sessione invernale di calciomercato è emersa la notizia di una possibile partenza dalla Roma di Leandro Paredes, centrocampista rientrato alla base dopo l'esperienza in prestito all'Empoli. Lo stesso tecnico giallorosso Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre-Sampdoria aveva lasciato intendere che la società avrebbe potuto decidere di cederlo per ragioni di bilancio e sembrava che gli inglesi del Liverpool fossero parecchio interessati a Paredes, tanto da arrivare ad offrire ben 31 milioni di euro, bonus compresi. Tuttavia, secondo quanto rivelato dai britannici del Liverpoolecho.co.uk, i Reds del manager Klopp non avrebbero in mente di compiere altri movimenti per questo gennaio di mercato e come pretendente di Paredes a questo punto rimane solo la Juventus, sembra a caccia di un centrocampista da qui a giugno.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ATALANTA SU TUMMINELLO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – La Roma vanta da diversi anni un ottimo settore giovanile ed è inevitabile che le altre squadre si interessino ai giovani giallorossi durante il calciomercato. L'ultimo talento che potrebbe lasciare la Roma, perlomeno in prestito, è Marco Tumminello, autore di 16 rete ed un assist vincente in 13 apparizioni complessive con la Primavera nella stagione in corso. Secondo le indiscrezioni, l'Atalanta sarebbe intenzionata ad aggiudicarsi Tumminello in caso di partenza di Paloschi, seguito dalla Fiorentina e dalla Sampdoria. Il trasferimento a Bergamo di Tumminello aprirebbe inoltre la strada alla trattativa per Franck Kessié, centrocampista ivoriano che piace moltissimo alla Roma, come confermato pure dal tecnico Luciano Spalletti prima dell'impegno di campionato di domenica scorsa.

