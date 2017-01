ROMA/ Calciomercato News: offerta per Baselli ma Donsah vuole subito i giallorossi!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PARLA L'AGENTE DI DONSAH. – In quest'ultima parte della finestra invernale di calciomercato la Roma sta cercando un nuovo centrocampista da aggiungere all'organico. Tra i vari profili emersi uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Godfred Donsah, di proprietà del Bologna. Intervistato in esclusiva da Calciomercato.com, l'agente dell'ivoriano Oliver Arthur ha spiegato chiaramente: "I contatti con la Roma ci sono stati, ma al momento non abbiamo ancora informazioni differenti. Stiamo aspettando una decisione del Bologna. Se direbbe si alla Roma? Certo che gli piacerebbe andare alla Roma. Se fosse possibile, certo che sì." Staremo dunque a vedere nelle prossime ore se i giallorossi riusciranno a convincere il Bologna a lasciar partire Donsah altrimenti continueranno a lavorare su altri obiettivi come Daniele Baselli del Torino e Franck Kessié dell'Atalanta, quest'ultimo più probabile per giugno.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OFFERTA PER BASELLI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Nell'ottica di trovare un nuovo centrocampista prima della chiusura di questo gennaio di calciomercato la Roma sta lavorando per acquistare Daniele Baselli del Torino. Il mediano italiano, grande protagonista con i granata nelle ultime due stagioni, non dovrebbe lasciare il Piemonte a breve per sposare la causa giallorossa come anche sottolineato ieri dal tecnico Sinisa Mihajlovic. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, la Roma si sarebbe fatta avanti con il Torino proponendo un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro da saldare al termine di questa stagione. La distanza con la richiesta di 15 milioni fatta dal Torino rimane ancora ampia ed è quasi certo che i giallorossi decidano di intensificare i propri sforzi su altri obiettivi per migliorare quella zona del campo.

