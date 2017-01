ROMA/ Calciomercato News, per Baselli è scontro con Mihajlovic!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MIHAJLOVIC SI TIENE BASELLI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – In quest'ultima parte della finestra invernale di calciomercato la Roma sta cercando un nuovo centrocampista nonostante l'arrivo a sorpresa di Clement Grenier dal Lione. La notizia della possibile partenza di Leandro Paredes, accostato a Liverpool e Juventus, ha infatti alimentato nuove voci di mercato e se da una parte i giallorossi sembrano vicini all'acquisto di Franck Kessié dall'Atalanta per 25 milioni di euro in estate, chi non dovrebbe arrivare nella Capitale è Daniele Baselli del Torino. In seguito all'infortunio rimediato da Obi, il tecnico dei granata Mihajlovic ha spiegato: "Non sono preoccupato per l'eventuale interessamento della Roma: non ne so niente. Siamo in pochi a centrocampo: ma io alleno i giocatori che ho a disposizione. Non mi posso mettere a giocare io." Probabile dunque che gli sforzi della Roma si concentrino ora esclusivamente sull'ivoriano nerazzurro Kessié, cercato anche da Juventus, Psg e Chelsea.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SECK IN USCITA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Caso Paredes a parte, l'unica operazione da completare in uscita per la Roma in questo finale di calciomercato di gennaio riguarda Moustapha Seck. Come anche spiegato dal tecnico giallorosso Luciano Spalletti, il senegalese Seck meriterebbe di avere più spazio in campo magari giocando in prestito in una piazza più semplice di quella capitolina. Lo stesso agente del calciatore aveva rivelato di prendere in considerazione le offerte di prestito pervenute pure dall'estero, piaceva ad esempio ai danesi del Brondby, ma finora non si è concretizzato nulla. Più probabile che la Roma decida di piazzarlo in Italia per monitorarne più facilmente la crescita ed agelovarla per i meccanismi tattici del calcio italiano ed oltre al Latina in Serie B, Seck piace pure al Sassuolo, in caso di cessione di Dell'Orco, e all'Atalanta, sempre molto attenta ai giovani.

© Riproduzione Riservata.