BADELJ AL MILAN, CALCIOMERCATO ROMA NEWS: L'AGENTE DEL GIOCATORE ASPETTA L'OFFERTA GIUSTA - Ore caldissime di calciomercato per quello che riguarda il futuro di Milan Badelj. L'agente del croato, Dejan Joksimovic, è a Milano per perfezionare l'aventuale cessione del proprio assistito. “In questi ultimi due giorni di mercato sono a Milano per aspettare un’offerta – ha detto Joskimovic - Per il momento non c’è ancora nulla di concreto, ancora non sono arrivate offerte ufficiali alla Fiorentina". Badelj è nel mirino di Milan e Roma. I giallorossi potrebbero farsi avanti in giornata, nel caso in cui riuscissero a cedere Leandro Paredes. Intanto il dg della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha risposto all'agente di Badelj: “Quando ero a Bologna il suo procuratore parlava ogni giorno. Da quando sono arrivato io qui parla meno, prima ogni settimana ed ora ogni mese. La Roma? Chiedete a loro. Queste cose le raccogliete voi e non le diciamo noi".

