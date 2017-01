Hysaj/ Calciomercato Napoli: Arsenal e Chelsea ci provano: addio a sorpresa?

HYSAJ CALCIOMERCATO NAPOLI: IL TERZINO CERCATO DA ARSENAL E CHELSEA. ADDIO A SORPRESA? - Da titolare inamovibile a giocatore irriconoscibile: la parabola di Elseid Hysaj può essere riassunta così, senza troppi giri di parole. Se al calo di forma del terzino del Napoli aggiungiamo anche le recenti indiscrezioni di calciomercato, lo scenario a cui ci troviamo di fronte non è certo dei migliori. Già, perché da diverse partite, Hysaj non riesce a essere decisivo come ha dimostrato di saper fare. Il giocatore non appare più sereno, probabilmente infastidito dalle tante voci di calciomercato. A questo proposito il suo agente, Mario Giuffredi, ha così parlato ai microfoni di Radio CRC: “Ci sono gli apprezzamenti di Chelsea e Arsenal ma ci interessa poco in questo momento. Elseid ha la testa solo al Napoli, il mercato invernale per me non esiste e crea soltanto disordini. A fine stagione valuteremo: in estate penseremo al resto". In ogni caso, Hysaj dovrebbe restare al Napoli almeno fino al termine del campionato. A meno di clamorosi colpi di scena.

