INTER/ Calciomercato News: Bernardeschi grazie all'aiuto di Saponara!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ZANETTI A TUTTO CAMPO. ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – Nella sessione di calciomercato che sta per terminare l'Inter ha dimostrato di avere la possibilità economica e l'intelligenza strategica necessaria per poter tornare ai livelli che le competono. Intervistato in esclusiva a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, il vicepresidente Javier Zanetti ha parlato dei nomi caldi accostati ai nerazzurri, come Verratti del Psg e Messi del Barcellona, svelando pure il passato interesse per Paulo Dybala, oggi alla Juventus: "Dybala? È un grandissimo campione. Sì, in passato è stato vicino all’Inter, chi non lo vorrebbe… Ma ora siamo contenti coi giocatori che abbiamo, sono sicuro che faranno una grande partita. Messi? Sta molto bene a Barcellona… Verratti? E’ un grandissimo centrocampista e lo sta dimostrando nel Psg e in azzurro. Ma in questo momento pensiamo alla fine di questo campionato e vedere dove arriviamo. Poi vedremo con calma le opportunità e i giocatori che potranno rendere l’Inter più forte."

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SAPONARA LIBERA BERARDI? ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – Grazie al denaro a disposizione dei cinesi di Suning, l'Inter sta ragionando su importanti calciatori in vista della finestra di calciomercato estivo. Uno dei profili seguiti dai nerazzurri è quello di Federico Bernardeschi, numero 10 della Fiorentina che piace pure a Juventus e Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, i viola avrebbero già in mente di lasciar partire Bernardeschi a giugno ed infatti ha da poco ufficializzato l'acquisto di Riccardo Saponara dall'Empoli, calciatore che potrebbe proprio ricoprire il ruolo del classe 1994. In ogni caso, ripensando alle resistenze della Fiorentina nel lasciar partire Kalinic in direzione Cina, la Fiorentina non sembra assolutamente intenzionata a svendere Bernardeschi preferendo anzi approfittare dell'asta di mercato che si potrà scatenare in questi mesi della seconda parte di stagione.

