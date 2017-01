INTER/ Calciomercato News, Biabiany rifiuta la corte del Chelsea!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BIABIANY HA RIFIUTATO IL CHELSEA - Il calciomercato invernale dell'Inter, per quanto riguarda i colpi in entrata, può dirsi chiuso a tre mandate. I nerazzurri hanno prelevato Roberto Gagliardini dall'Atalanta, effettuando un investimento massiccio. Diversa è invece la situazione in uscita: qui ci sono diversi giocatori che potrebbero salutare Appiano Gentile. Nelle ultime ore è caldissima la situazione relativa a Jonathan Biabiany. Il francese sarebbe stato cercato da Palermo, Bologna ma anche Chelsea e Milan. Nonostante le varie proposte ricevute, Biabiany non ha intenzione di lasciare l'Inter. Il giocatore vuole restare in nerazzurro a tutti i costia, al punto di rifiutare persino la chiamata di Antonio Conte. Capitolo giovani: Yao è vicino al Bastia mentre Puscas potrebbe finire in Serie B a farsi le ossa in una tra Benevento, Cesena o Virtus Entella.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, UFFICIALE RANOCCHIA ALL'HULL CITY - Come spiegato dal direttore sportivo Piero Ausilio, l'Inter si sta prevalentemente dedicando alle cessioni in quest'ultima parte della finestra di calciomercato al fine di sfoltire l'organico molto numeroso. Se Biabiany sembra destinato a rimanere, chi ha lasciato i nerazzurri è il difensore Andrea Ranocchia, trasferitosi in prestito secco agli inglesi dell'Hull City come si legge sull'account twitter del club arancionero: "Siamo felici di annunciare il trasferimento in prestito di Andrea Ranocchia dal @Inter_en #WelcomeAndrea." L'ex centrale del Bari era stato seguito anche da squadre italiane come Sassuolo, Palermo e Bologna che non erano però in grado di sostenere l'ingaggio del calciatore ed anche l'Inter ha ufficializzato l'operazione sul proprio sito ufficiale: "FC Internazionale comunica il prestito alla società Hull City FC del difensore nerazzurro Andrea Ranocchia fino al 30 giugno 2017."

