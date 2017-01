INTER/ Calciomercato News: Con Ranocchia all'Hull City arriva Sainsbury!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, VIA RANOCCHIA DENTRO SAINSBURY. – Sembrava che il calciomercato invernale dell'Inter fosse ufficialmente chiuso per queste battute finali ma la cessione di Andrea Ranocchia in prestito secco agli inglesi dell'Hull City può riaprire i discorsi in entrata. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, con Ranocchia in Inghilterra per effettuare le visite mediche di rito questa mattina, l'Inter starebbe pensando al difensore classe 1992 Trent Sainsbury, di proprietà del Jiangsu, ovvero l'altra squadra di Suning. Centrale australiano capace di giocare pure da terzino destro e passato in Europa per gli olandesi del PEC Zwolle, Sainsbury potrebbe rappresentare la prima operazione in sinergia tra i due club della proprietà cinese di Suning, Inter e Jiangsu appunto, dopo che nelle scorse settimane l'attaccante nerazzurro Jonathan Biabiany ha rifiutato di trasferirsi in Oriente.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MORATTI NON ESCLUDE L'IPOTESI MESSI. – I grandi fondi a disposizione della nuova proprietà cinese di Suning permettono all'Inter di puntare a grandi nomi in fase di calciomercato. Complicato portare a Milano già a gennaio un vero e proprio big, come ad esempio Marco Verratti del Psg o Federico Bernardeschi della Fiorentina, ma si potrebbe invece lavorare meglio in vista della finestra estiva. C'è un nome in particolare che stuzzica le fantasie dei tifosi dell'Inter ed è quello di Lionel Messi, numero 10 del Barcellona. Nell'intervista concessa al QS-Sport, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti non ha voluto escludere quest'ipotesi: "Messi? Tutto è possibile. Suning può prenderlo." La stella dei blaugrana ha al momento il contratto in scadenza col Barça nel giugno del 2018, ovvero al termine della prossima stagione, e se non dovesse trovare l'intesa con il suo club, l'Inter sarà pronta a trattarlo. (Alessandro Rinoldi)

