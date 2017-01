INTER/ Calciomercato News: Manolas subito o a giugno?

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AL LAVORO PER MANOLAS - L'Inter sembra intenzionata a completare la propria difesa con l'aggiunta dell'australiano Sailsbury, ufficializzato da poco, all'organico prima della chiusura del calciomercato sebbene l'obiettivo per l'estate sia un altro. Stiamo parlando di Konstantinos Manolas che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ormai ai ferri corti con la Roma dopo le voci dello scorso agosto ed a fronte di una stagione decisamente poco esaltante con la maglia giallorossa. Stando ai rumors, l'Inter sarebbe pronta a sborsare 45 milioni di euro per il cartellino di Manolas, 42 fissi più 3 di bonus, operazione che non è andata in porto già in questo gennaio al fine di rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Tuttavia, secondo la stampa inglese, i londinesi dell'Arsenal sarebbero pronti a rilanciare l'offerta nerazzurra arrivando a toccare quota 55 milioni di euro ed è quindi probabile che in estate si scateni una vera e propria asta di mercato per Manolas.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, UFFICIALE SAINSBURY - Neanche il tempo di salutare Andrea Ranocchia, ceduto questa mattina agli inglesi dell'Hull City in Premier League con la formula del prestito secco fino al termine della stagione, che l'Inter ha già acquistato un nuovo difensore in questo finale di calciomercato. Stiamo parlando di Trent Sainsbury, centrale australiano classe 1992, proveniente dal Jiangsu Suning, altra squadra di proprietà del patron cinese Zhang Jindong. Ecco il comunicato sul sito ufficiale dell'Inter: "MILANO - F.C. Internazionale comunica di aver raggiunto un accordo con il Jiangsu Suning per l'arrivo a titolo temporaneo di Trent Lucas Sainsbury. Il difensore australiano classe 1992 si trasferisce in nerazzurro fino al 30 giugno 2017." (Alessandro Rinoldi)

