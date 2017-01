INTER/ Calciomercato News: idea Schick della Samp per l'attacco!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IDEA SHICK DELLA SAMP - In proiezione del calciomercato estivo, c'è un nome che stuzzicherebbe l'Inter. Si tratterebbe di Patrick Schick, attaccante 21enne in forza alla Sampdoria. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il ceco piace a diversi club, fra cui Milan, Inter e Roma. A questo proposito l'agente Dario Canovi ha rilasciato interessanti dichiarazioni: “Schick vale almeno 15 milioni e so che ha già una proposta a quella cifra per prenderlo a giugno. È già un giocatore importante e lo diventerà sempre di più. A me ricorda Ibrahimovic è un giocatore forte fisicamente, ma con dei piedi di qualità, tanto che può giocare anche da numero dieci, a dispetto del metro e ottantasette centimetri d’altezza. Il futuro è suo”.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ALMEYDA PARLA DI SIMEONE - Nonostante l'ottimo lavoro del tecnico Stefano Pioli dopo l'addiodell'olandese De Boer, anche in questa sessione di calciomercato invernale sono circolate voci relative ad un approdo di Diego Pablo Simeone alla guida dell'Inter. Intervistato da Il Messaggero, l'ex nerazzurro Matias Almeyda ha caldeggiato l'ipotesi di vedere il suo connazionale, ora tecnico dell'Atletico Madrid, sulla panchina dell'Inter: "Da anni il Cholo sta dimostrando di essere fra i migliori. All’Atletico ha sempre fatto bene, ma sicuramente ha voglia di tornare all’Inter. Non me lo ha confidato lui, però è una cosa che si nota. È da anni all’Atletico e sicuramente vuole “sperimentare” l’Inter, anche perché sarebbe il tecnico ideale."

