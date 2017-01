INTER/ Calciomercato News: respinto assalto del Liverpool per un giovane!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NIENTE LIVERPOOL PER PINAMONTI – Oltre al fatto di poter puntare a grandissimi obiettivi, nelle intenzioni della nuova proprietà cinese dell'Inter di Suning c'è la volontà di puntare maggiormente sull'italianità rispetto agli ultimi anni. Per questa ragione, i nerazzurri, in questa fase finale del calciomercato, hanno rispedito al mittente la corte degli inglesi del Liverpool nei confronti di Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 della Primavera nerazzurra che ha fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione in corso. La scelta di trattenere Pinamonti, punta centrale alla Icardi, è dovuta anche al volere del nuovo tecnico interista Stefano Pioli, convinto nel voler impiegare con sempre maggiore continuità il giocatore che potrebbe appunto essere una valida alternativa al capitano.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DI CAMPLI SU VERRATTI – Tra i giocatori accostati all'Inter per la sessione estiva di calciomercato c'è anche Marco Verratti, regista della Nazionale italiana di proprietà del Paris Saint-Germain. Verratti viene ormai ritenuto un top player ma l'eventuale valutazione dei parigini non spaventerebbe la dirigenza nerazzurra, forte dei capitali di Suning. Interpellato a Tele Radio Stereo, il procuratore Donato Di Campli si è detto però scettico nel vedere Verratti con un altra maglia se non quella del Psg: "Verratti? Non lo vendono, il Paris Saint-Germain è un grandissimo club nel quale sta benissimo e non c'è nessun motivo per pensare che in estate le strade si separino. E' un perno della squadra parigina, ha superato quei fastidiosi guai fisici che lo avevano un po' condizionato nei mesi scorsi, di una sua partenza se ne parla, se ne parla ogni anno, ma nel PSG ha un ruolo centrale."

