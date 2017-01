Inter/ Calciomercato News, Avantario: calcomercato alle strette finali, Ricardo Rodriguez? Magari in estate (esclusiva)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PARERE DI CLAUDIO AVANTARIO (ESCLUSIVA) – Siamo ormai agli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato invernale e anche in casa Inter fervono i lavoro in vista degli ultimi colpacci che la piazza potrà offrire. Tanti in nomi accostati ai nerazzurri, ma Pioli e dirigenza paiono più concentrati alla prossima finestra estiva, non dimenticando di lasciar aperta al porta a offerte last minute per alcuni propri giocatori in esubero nella rosa del tecnico. Tra i nomi che piacciono all’Inter si notano senza dubbio quelli di Masina del Bologna e mentre per la sessione estiva, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a Ricardo Rodriguez terzino del Wolfsburg. Tra i nomi in uscita, nonostante il poco tempo rimasto rimangono Yao e Biabiany, mentre rimane da capire invece il futuro di Ranocchia. La situazione del terzino non appare del tutto definita né a livello di società nè nella mente di Pioli e la sua eventuale cessione potrebbe essere influenzata dal fattore ingaggio. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Claudio Avantario: eccolo in questa in intervista esclusiva concessa a noi de Ilsussidiario.net.

Pensa che l'Inter acquisterà Masina? Non credo proprio, l'Inter prima di tutto deve pensare alle uscite, bisogna poi vedere se Masina sia già da Inter. Magari la cosa migliore sarebbe poi concentrarsi su altre operazioni di calciomercato visto che c'è anche il problema del fairplay finanziario.

Potrebbe invece arrivare Ricardo Rodriguez dal Wolfsburg? Lui è un giocatore di valore, un terzino che potrebbe rinforzare il reparto arretrato nerazzurro. Credo quindi che questa trattativa si possa chiudere nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Yao partirà? No non credo che ci siano i tempi necessari ormai per vendere Yao. Manca ormai poco tempo alla chiusura del calciomercato.

Invece Biabiany rimarrà oppure saluterà i nerazzurri? Non credo che neanche lui possa partire. L'inter del resto è da alcune stagioni che sta cercando di venderlo, mi sembra che sia troppo tardi per effettuare la sua cessione in questi due ultimi giorni di calciomercato.

Ranocchia lascerà l'Inter? Qui la situazione è complicata visto che a Ranocchia conviene stare all'Inter per guadagnare ancora un buon ingaggio. Non so quindi se partirà in questa fase finale del calciomercato.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.