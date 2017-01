JUVENTUS/ Calciomercato News: Conti, lo stesso futuro di Caldara?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, L'AGENTE CONSIGLIA CONTI – In questa sessione di calciomercato invernale la Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Riccardo Orsolini dall'Ascoli per giugno ma proprio in estate i bianconeri potrebbero rimettersi sulle tracce di altri giovani promettenti. Interpellato a Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente di Andrea Conti, il procuratore Mario Giuffredi, ha parlato del suo assistito ora all'Atalanta in merito all'interesse del Napoli e lo ha consigliato alla Juventus: "E’ un giocatore che piace al Napoli, lo stanno monitorando da qualche mese, ma non abbiamo preso in considerazione un trasferimento a gennaio. In estate, invece, possono succedere tante cose, ma sul mio assistito ci sono anche altri club. I giovani bravi, come Conti, sono seguiti dalle società più importanti, ma la Juventus non l’ho mai sentita, anche se i bianconeri avrebbero bisogno di un esterno come lui. Le valutazioni le farà l’Atalanta, anche se i prezzi che ci sono oggi sono esagerati: il mercato va così e le società si adeguano."

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CT CROAZIA SU MANDZUKIC - Il terzino francese Patrice Evra non è l'unico giocatore che la Juventus ha rischiato di perdere in questa finestra di calciomercato. L'attaccante croato Mario Mandzukic era stato infatti accostato a formazioni del campionato cinese visto lo scarso impiego a causa dell'arrivo di Higuain. Il nuovo modulo di Allegri sembra però averlo reso incedibile e proprio del ruolo di attaccante esterno ha parlato il ct della Croazia Ante Cacic a Tuttosport: "Mario ha giocato bene in quella posizione ad inizio carriera, tanto a livello di club quanto in Nazionale. Penso che Mario sarebbe il primo a dire che giocherebbe in qualsiasi posizione pur di essere nell'undici titolare. È un uomo squadra. In passato ha mostrato le sue eccellenti qualità da centravanti con Bayern, Atletico Madrid e Juventus. Il segreto? La sua mentalità. Qualsiasi persona può lottare come un guerriero per 10 minuti, per una partita o per un allenamento. Al contrario sono pochi i giocatori che sanno essere dei combattenti tutto il tempo come invece lo è Mario." (Alessandro Rinoldi)

© Riproduzione Riservata.