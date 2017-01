JUVENTUS/ Calciomercato News, Duello con l'Inter per Darmian!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DARMIAN CONTESO ALL'INTER – In questa sessione di calciomercato invernale la Juventus ha ceduto il terzino francese Patrice Evra all'Olympique Marsiglia e si è dunque messa alla ricerca di un nuovo giocatore per ricoprire il ruolo di esterno mancino. I nomi caldi sono quelli del bosniaco Sead Kolasinac dello Schalke 04 e Ricardo Rodriguez del Wolfsburg ma entrambi i club tedeschi non hanno intenzione di privarsi di questi due giocatori prima della fine del gennaio di trattative con i discorsi che si potrebbero riaprire in estate. Tuttavia, secondo quanto rivelato dalla stampa britannica, la Juventus per giugno avrebbe già bloccato Matteo Darmian del Manchester United per 18 milioni di euro. L'ex esterno di Torino e Milan in questa stagione agli ordini di Mourinho ha collezionato solo 15 presenze complessive ed un assist vincente e se i bianconeri vorranno aggiudicarselo dovranno fare i conti con la concorrenza dell'Inter di Suning, anch'essa in cerca di laterale mancino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, L'AGENTE PARLA DI ORSOLINI – Nelle ultime finestre di calciomercato la Juventus si è resa famosa per adottare la strategia della linea verde, assicurandosi con largo anticipo rispetto alla concorrenza i giovani promettenti per poi magari lasciarli a giocare in prestito altrove per monitorarne la crescita. L'ultima operazione effettuata dalla Juventus in questo senso, l'ufficialità è arrivata ieri, riguarda Riccardo Orsolini, attaccante classe 1997 cresciuto nell'Ascoli dove giocherà fino al termine della stagione. Intervenuto a Tele Radio Stereo, il suo agente Donato Di Campli ha spiegato: "Se i calciatori sono forti anche mentalmente, non pagano dazio al salto di qualità. Riccardo Orsolini è forte anche mentalmente, saprà ambientarsi e per lui questa è la grande occasione." (Alessandro Rinoldi)

