JUVENTUS/ Calciomercato News, Dybala al Real Madrid, in Spagna ci credono...!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, REAL MADRID SU DYBALA – Pur essendo una dei club migliori d'Europa, anche la Juventus ha dovuto fare i conti con gli assalti delle altre squadre nei confronti dei suoi campioni. In particolare, in questa sessione di calciomercato invernale si è parlato molto dell'interesse da parte del Real Madrid nei confronti di Paulo Dybala, attaccante argentino in scadenza di contratto nel giugno del 2020. L'ad juventino Beppe Marotta nei giorni scorsi ha sottolineato la volontà di prolungare di un altro anno il rapporto con Dybala adeguandogli inoltre l'ingaggio fino ad arrivare ai 7,5 milioni di euro percepiti da Gonzalo Higuain. Secondo quanto rivelato dagli iberici di Marca però, Dybala avrebbe chiesto la cessione proprio per sposare la causa del Real Madrid nella prossima stagione. La rottura sarebbe avvenuta a causa del rapporto col tecnico Allegri, come si è visto nella gara col Sassuolo, ed ai Blancos farebbe comodo un nuovo attaccante dato che a sua volta il rapporto tra l'ex bianconero Alvaro Morata e il mister Zidane sembra essersi incrinato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ORSOLINI SI PRESENTA – L'ultimo giovane talento acquistato dalla Juventus nell'ottica della strategia della linea verde è Riccardo Orsolini, classe 1997 cresciuto nell'Ascoli. L'attaccante ventenne, capace di giocare sia sulle ali che da seconda punta, si è presentato al sito ufficiale della Juventus, squadra in cui approderà solamente con la sessione di calciomercato estivo. Ecco un estratto delle sue parole: "Essere qui è un'emozione. Avere gli occhi addosso di tutti fa piacere e deve essere una spinta per fare meglio. Il lavoro paga sempre, quindi se lavorerò otterrò i miei risultati. Adesso pensero a terminare la stagione ad Ascoli e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione con la maglia dell'Ascoli, poi da giugno inizierà questa nuova avventura e speriamo che mi porti fortuna. Volevo salutare tutti i tifosi bianconeri e sperare in un futuro roseo insieme un giorno." (Alessandro Rinoldi)

