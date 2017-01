JUVENTUS / Calciomercato News: Hernanes niente Genoa, torna in patria?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: HERNANES AL SAN PAOLO? - Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, la Juventus sfoltisce la propria rosa cedendo in prestito al PEC Zwolle il il centrocampista Ouasim Bouy; Vajebah Sakor passa invece con la stessa formula al Willem II. Paolo De Ceglie, 30 anni, è invece vicino al Brescia: nelle prossime ore potrebbe essere perfezionata la sua cessione alle Rondinelle in Serie B. Capitolo Hernanes: il Profeta è sul mercato ma avrebbe rifiutato la proposta del Genoa. Come riporta Sky Sport, il centrocampista brasiliano potrebbe tornare al San Paolo, club che nel 2010 lo cedette alla Lazio. Ricordiamo che in Brasile il mercato è aperto fino al 4 aprile: ci sarà tempo, eventualmente, per perfezionare il trasferimento di Hernanes.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SFUMA N'ZONZI DEL SIVIGLIA - Nell'ultimo giorno di calciomercato la Juventus potrebbe perfezionare la propria rosa con un altro colpo in entrata. In casa bianconera è sempre caccia a un centrocampista in grado di rimpolpare la mediana. Tra i nomi accostati ai bianconeri c'era anche quello di Steven N'Zonzi, in forza al Siviglia. Il giocatore ha tuttavia rinnovato con il club spangolo fino al giugno 2020; su N'Zonzi resta una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Intanto dalla Francia rilanciano l'indiscrezione secondo cui la Juventus avrebbe raggiunto con il Lione un'intesa di massima per Corentin Tolisso sulla base di 40 milioni di euro. Difficile prevedere con certezza se ci sarà o meno la fumata bianca.

