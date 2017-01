JUVENTUS/ Calciomercato News: è Pastore il colpo per l'estate?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OBIETTIVO PASTORE. ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – In questa sessione di calciomercato invernale, nonostante l'arrivo di Rincon dal Genoa, la Juventus ha cercato a lungo di aggiungere un nuovo centrocampista all'organico. Tutto lascia però pensare che i bianconeri acquisteranno un mediano solo con l'arrivo della finestra estiva e, secondo quanto raccolto dai francesi di Le10Sport, il nome caldo segnato sul taccuino della dirigenza di Andrea Agnelli è quello di Javier Pastore, di proprietà del Paris Saint-Germain. L'argentino non sta vivendo una grande stagione a Parigi anche a causa di importante infortuni ma l'arrivo di Draxler e Guedes alla corte del tecnico Emery sembrano lasciar pochissimo spazio a Pastore anche una volta che sarà recuperato. Per questa ragione la Juventus potrebbe cercare di bloccarlo per giugno con un'operazione dai costi contenuti visto che il Psg non può al momento garantire sulle condizioni fisiche del Flaco.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SFUMA QUAISON. ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – La Juventus si è sempre dimostrata una delle squadre più attente ai giovani del panorama internazionale acquistandoli con anticipo rispetto alla concorrenza in fase di calciomercato. Sembra però che i bianconeri dovranno rinunciare ad uno degli obiettivi messi recentemente nel mirino, ovvero Robin Quaison, in uscita dal Palermo. Il centrocampista svedese classe 1993 avrebbe potuto far comodo alla Juventus per cui si ipotizzava un'acquisto già a gennaio per poi girarlo in prestito all'Empoli non trovandosi più bene in rosanero. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Quaison è ormai in procinto di diventare un nuovo giocatore dei tedeschi del Mainz, club di Bundesliga che ha da poco acquistato in prestito anche l'ex milanista Bojan Krkic dallo Stoke City.

