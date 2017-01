JUVENTUS/ Calciomercato news: "Dybala in vendita come Pogba, Bernardeschi e Morata il futuro della Juve! (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO COL PROCURATORE PEROTTO SULLA CHIUSURA DEL MERCATO JUVE (ESCLUSIVA). La Juventus continua a dare la caccia a Kolasinac, pure in queste ultime ore che ci avvicinano alla chiusura del calciomercato, sarebbe un acquisto importante. Intanto si pensa già alla prossima sessione estiva di calciomercato col desiderio di portare Bernardeschi a Torino. E Morata tornerà in bianconero visto che sembra che non si trovi bene al Real Madrid. Se poi arrivasse una superofferta per Dybala cosa accadrebbe, partirebbe anche lui come Pogba? Hernanes rifiuta il Genoa e con la partenza di Evra la sua permanenza alla Juventus sembra più sicura. Per parlare di tutti questi scenari di calciomercato della Juventus abbiamo sentito il procuratore Pierpaolo Perotto. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Per Kolasinac la Juventus ha intenzione di alzare l'offerta di calciomercato? Diciamo che quando la Juventus vuole chiudere un acquisto lo fa in poco tempo, quando come nel caso di Witsel non succede la situazione suol dire che si sta complicando. Non vorrei che accada la stessa cosa per Kolasinac...

Che ipotesi per Bernardeschi in bianconero? Posso dirlo in anteprima, Bernardeschi diverrà bianconero a giugno per cinquanta milioni. E' vero che a Firenze potrebbero anche non essere contenti. Alla fine però la Juventus comprò Baggio ed era una situazione del genere.

Tornerà Morata? Non credo proprio, del resto la Juventus nel suo reparto offensivo ha veramente tanti attaccanti di valore. Perché quindi acquistare Morata?

Dybala rimarrà in ogni caso, anche di fronte a una proposta super? Dybala è un grandissimo giocatore ma quando poi arrivano delle super offerte una società di calcio, qualsiasi società, deve dire di sì, deve vendere i suoi gioielli. Quindi come era per successo per Pogba anche Dybala fra un po' di tempo partirà e la Juventus monetizzerà tantissimo.

Una scelta giusta quindi. Direi di sì, anche De Laurentiis ha fatto così con la cessione di Higuain e ha fatto benissimo. Alla fine il Napoli non sta andando male in campionato, anzi non è tanto lontano dalla Juventus. La squadra bianconera vincerà il campionato ma il Napoli è competitivo.

Una Juventus sempre protagonista anche nel calciomercato, è d'accordo? Una Juventus con una dirigenza molto valida, con Marotta e Paratici che sanno andare sul mercato, che sanno scegliere anche giocatori come Goldaniga, Mandragora e Ganz. Potrebbero far parte della prossima Juventus come essere pedine di scambio in qualche trattativa. Bravi molto bravi come è bravo un altro dirigente del calcio italiano, Petrachi, veramente straordinario nel calciomercato straniero.

Hernanes potrebbe rimanere? Dopo la partenza di Evra, un calciatore di notevole esperienza internazionale, un giocatore come Hernanes servirebbe. Allegri del resto lo ha utilizzato in tanti ruoli. Hernanes si è integrato nella squadra. Con la Juventus che ha tanti impegni come la Coppa Italia, la Champions, col difficile incontro col Porto e il campionato Hernanes servirà molto. Potrebbe quindi partire a giugno quando ci saranno diversi scenari di calciomercato.

