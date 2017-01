Kessié alla Roma/ Calciomercato news, mossa a sorpresa nel giorno di chiusura del mercato?

KESSIÉ ALLA ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: POSSIBILE MOSSA A SORPRESA DEI GIALLOROSSI - Il colpo di calciomercato a sorpresa? Potrebbe realizzarlo la Roma prelevando dall'Atalanta il centrocampista Franck Kessié. L'ipotesi è molto complicata ma non del tutto impossibile. L'ivoriano si è messo in mostra con i bergamaschi ed è una delle sorprese di questa Serie A. Rientrato domenica dalla Coppa d'Africa, dove era impegnato con la sua Costa d'Avorio, Kessié è subito finito al centro di interessanti indiscrezioni di calciomercato. Il 20enne era vicinissimo alla Juventus ma negli ultimi giorni la Roma ha superato i bianconeri ed è in pole position per mettere le mani su Franck Kessié a giugno. Attenzione però, perché i giallorossi potrebbero anticipare tutto a oggi ma dovranno scontrarsi con uno stizzito Gasperini, stanco di perdere le pedine più importanti della propria squadra. In ogni caso, se arrivasse una valida offerta per Paredes, la Roma potrebbe tentare l'affondo, proponendo all'Atalanta tre giovani, oltre a una congrua offerta: Seck, Marchizza e Tumminello.

