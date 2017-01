MILAN / Calciomercato News, Galliani dribbla ma occhio alle sorprese!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, GALLIANI DRIBBLA MA... - Il Milan ha incontrato non poche difficoltà in questa sessione di calciomercato invernale ma dai rossoneri ci si aspetta sempre qualcosa nelle ultime ore della finestra. L'amministratore delegato rossonero, Adriano Galliani, è stato chiarissimo. “Il nostro mercato? È chiuso anzi, chiusissimo”: queste sono le parole rilasciate da Galliani al termine dell'incontro avuto ieri sera con Ocampos. La fiducia riposta in Deulofeu e Ocampos è alta: “Abbiamo preso due grandi esterni d’attacco che, spero, non ci facciano rimpiangere Jack. Ocampos? Nel 2012 tutto il mondo del calcio lo considerava il migliori Under 18 del mondo. Speriamo che diventi anche il miglior Under 23 del mondo”. Nonostante le dichiarazioni di Galliani, mai dire mai. Montella potrebbe infatti ricevere un regalo a sorpresa. Sono tanti i nomi accostati al Milan in queste ultime ore. Tra questi troviamo Fabregas del Chelsea, Verdi del Bologna, Cigarini della Sampdoria, Miguel Veloso del Genoa e Di Gennaro del Cagliari.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SOLUZIONI INTERNE - Mancano ormai poche ore alla chiusura del calciomercato invernale. Quali saranno le prossime mosse del Milan? I rossoneri devono fare i conti con due pesanti infortuni: quello capitato a Giacomo Bonaventura e quello accorso a Mattia De Sciglio. Il club di via Aldo Rossi si ritrova dunque senza due titolari nel momento più delicato della stagione. Tuttavia, almeno da quanto filtra dai piani alti della società, il Milan non dovrebbe intervenire sul mercato per cercare sostituti a De Sciglio e Bonaventura. In difesa Montella potrà contare su Antonelli e Vangioni, con l'argentino che resterà a Milano per giocarsi tutte le sue carte. Bonaventura sarà invece sostituito dai due nuovi acquisti Gerard Deulofeu e Lucas Ariel Ocampos.

