MILAN/ Calciomercato News: asse col Genoa, scambio Vangioni-Laxalt?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SCAMBIO VANGIONI-LAXALT – Nella seconda parte di questa sessione di calciomercato invernale il Milan si sta dimostrando molto attivo sia in entrata che in uscita e non sono da escludere sorprese dell'ultima ora. Vista la grande intesa con il Genoa negli ultimi anni cavalcata anche in questa finestra con l'operazione che ha portato in rossonero Lucas Ocampos, potrebbe profilarsi una nuova operazione tra il club di Berlusconi e quello di Preziosi. Stando alle indiscrezioni di calciomercato infatti, nelle scorse ore è emersa l'ipotesi di uno scambio tra Lionel Vangioni e Diego Laxalt. L'esterno argentino, arrivato a parametro zero in estate dal River Plate, non ha saputo conquistare la fiducia del tecnico Montella che non lo ha mai schierato in campo, ed era stato accostato al Siviglia mentre il laterale uruguaiano, cresciuto nell'Inter, ha dimostrato nelle ultime stagioni di sapersi far valere lungo la fascia. Tuttavia, è improbabile che il Genoa decida di lasciar partire Laxalt nell'immediato preferendo piuttosto approfittare dell'asta di mercato che si scatenerà a giugno per lui.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UFFICIALE ELY ALL'ALAVES – In questa finestra di calciomercato invernale il Milan ha lavorato molto sulle uscite per sistemare la rosa lasciando partire quei calciatori che non hanno saputo conquistare la fiducia dell'allenatore Vincenzo Montella. Tra questi c'è sicuramente il centrale brasiliano Rodrigo Ely, mai impiegato nella stagione in corso dopo le prestazioni deludenti dello scorso anno agli ordini di Mihajlovic. Accostato inizialmente a Siviglia e Crotone, Rodrigo Ely è da poco diventato un nuovo giocatore del Deportivo Alaves, squadra spagnola della Primera Division dove giocherà in prestito fino al termine della stagione, come si legge nel comunicato del club biancoblu: "Rodrigo Ely, qualità e solidità per la difesa albiazul. L’Alaves rinforza la sua difesa con l’acquisto di Rodrigo Ely, un centrale che arriva dal Milan in prestito fino al termine della stagione."(Alessandro Rinoldi) CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO SU DEPORTIVOALAVES.COM



