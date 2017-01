Manolas all’Inter?/ Calciomercato Roma News, Suning ci prova: la Roma vacilla, ma decide Spalletti...

MANOLAS ALL'INTER? CALCIOMERCATO NEWS: I NERAZZURRI TENTANO L'AFFONDO. LA ROMA VACILLA. OGGI, 31 GENNAIO 2017 - Il calciomercato invernale dell'Inter è apparentemente chiuso, ma nelle ultime ore Suning potrebbe regalare a Stefano Pioli Kostas Manolas. L'ipotesi di calciomercato è complicata ma non certo impossibile. Il difensore greco ha più volte mandato segnali di insofferenza alla Roma, tanto che le probabilità di assistere a una separazione tra le parti al termine del campionato sono piuttosto elevate. L'Inter ha messo nel mirino Manolas per giugno ma attenzione, perché l'Inter potrebbe tentare un clamoroso colpo di coda e aggiudicarsi il giocatore della Roma già nelle prossime ore. Cerchiamo di ricostruire la situazione. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Suning avrebbe convinto Manolas con un contratto di 4,5 milioni di euro all'anno e sarebbe pronta a offrire alla Roma 45 milioni di euro. La palla passa adesso a Luciano Spalletti. Sarà il tecnico giallorosso a dare l'eventuale via libera alla trattativa. Intanto, Manolas sembrerebbe avvicinarsi sempre di più all'Inter. Ma attenti anche alle sirene inglesi...

© Riproduzione Riservata.