NAPOLI/ Calciomercato News: Gabbiadini al Southampton, oggi le visite mediche!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OGGI VISITE PER GABBIADINI. ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – E' ormai giunto al termine il tormentone di calciomercato relativo all'addio al Napoli di Manolo Gabbiadini. L'attaccante classe 1991 effettuerà in giornata le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto con gli inglesi del Southampton. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri ha infatti accettato la proposta dei biancorossi da 17 milioni di euro più 3 di bonus legati alle reti segnate da Gabbiadini, il quale dovrebbe firmare un quadriennale da 2,5 milioni di euro all'anno. La telenovela riguardante l'ex blucerchiato si conclude così dopo un rapporto a dir poco travagliato con il Napoli dove non ha saputo reggere le pressioni della piazza a causa della presenza di Higuain prima e della partenza del Pipita poi. Possibile dunque che i partenopei decidano di trattenere il marocchino Omar El Kaddouri, vicino all'Empoli ma utilizzabile come jolly offensivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RINAUDO ELOGIA PAVOLETTI. ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – All'inizio del calciomercato invernale il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Leonardo Pavoletti dal Genoa per rinforzare il reparto offensivo. Intervistato da TMW Radio, l'ex partenopeo Leandro Rinaudo, oggi dirigente del Venezia, ha parlato della sua vecchia squadra elogiando l'arrivo di Pavoletti, in cerca della condizione migliore dopo l'infortunio patito nella prima parte di stagione: "Il Napoli è guidato da un maestro di calcio come Sarri. Partite come quella di ieri capitano, ma non vedo drammi. E' successo anche alla Roma. Convinto dal mercato degli azzurri? Sì, il Napoli ha individuato in Pavoletti un attaccante utile e dinamico. L'ex Genoa ha grandi qualità e penso che gli azzurri abbiano fatto bene a puntare su di lui. Il trasferimento che mi ha colpito di più nella sessione di mercato invernale? Finora non ce n'è stato uno in particolare, aspetto le sorprese delle prossime ore."

