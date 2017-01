NAPOLI/ Calciomercato News, Hamsik non si fa tentare...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, HAMSIK SNOBBA LA CINA. – Le indiscrezioni relative ai rinnovi dei contratti di Insigne e Ghoulam stanno tenendo in apprensione i tifosi del Napoli in questo gennaio di calciomercato. Arriva però una buona notizia per i sostenitori partenopei, ovvero quella dell'amore incondizionato del loro capitano Marek Hamsik per gli azzurri. Intervistato da Radio Crc, Martin Petras, uno degli agenti di Hamsik, ha spiegato che lo slovacco non ha intenzione di prendere in considerazione le maxi offerte provenienti dalla Cina: "Restare a vita? Dopo Totti e De Rossi, andato via Del Piero, è una delle poche leggende del calcio italiano. Lui si sente napoletano, i figli sono napoletani e sono cresciuti qui, è un legame troppo forte e continuerà qui. I soldi non sono importanti se non sei felice altrove, poi ha tanti obiettivi da raggiungere. Offerte dalla Cina? Sì, arrivano per tutti, ma non ci facciamo neanche più caso. Poteva già essere lì, guadagnando quello che voleva, ma lui ama Napoli ed ha tanti obiettivi in testa dopo che De Laurentiis gli ha rinnovato il contratto."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NIENTE MILAN PER GIACCHERINI. – Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile addio al Napoli da parte di Emanuele Giaccherini, arrivato ad inizio stagione con un'operazione low cost dal Sunderland. Fino a questo momento Giaccherini ha trovato molto poco spazio agli ordini di mister Sarri ed il suo procuratore è uscito allo scoperto dichiarando di cercare una nuova destinazione per il suo assistito, proponendolo addirittura al Milan. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, i rossoneri, aspettando i fondi che arriveranno solamente dopo il closing di marzo con la nuova proprietà cinese di Sino Europe Sports, hanno potuto proporre solamente la formula del prestito gratuito. La soluzione non è stata affatto gradita dal Napoli che ha rispedito la proposta al mittente ed è sempre più probabile che Giaccherini rimanga in azzurro. (Alessandro Rinoldi)

© Riproduzione Riservata.