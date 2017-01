NAPOLI / Calciomercato News: la Roma rifiuta lo scambio Giaccherini-El Shaarawy!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NIENTE SCAMBIO GIACCHERINI-EL SHAARAWY. – In casa Napoli si sta cercando di sistemare la rosa in questa fase finale del calciomercato. Tra i giocatori scontenti del proprio minutaggio c'è sicuramente Emanuele Giaccherini, arrivato ad inizio dal Sunderland ad inizio stagione ma reduce fin qui da appena 12 apparizioni complessive ed un solo goal segnato. Il suo procuratore Furio Valcareggi non ha nascosto il suo disappunto e quello dell'assistito tanto che nei giorni scorsi ha cercato di piazzare Giaccherini in una nuova squadra ed uno dei club interessati è sicuramente la Roma. Nelle ultime ore è emersa una suggestiva ipotesi di scambio: Giaccherini al Napoli con Stephan El Shaarawy al Napoli. Tuttavia, i giallorossi avrebbero risposto in maniera negativa alla battuta del direttore sportivo partenopeo Giuntoli e se Giaccherini dovesse arrivare effettivamente alla Roma entro le 23 sarà solamente una trattativa a senso unico con il solo giocatore interessato all'operazione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GABBIADINI-SOUTHAMPTON, AFFARE FATTO - Il calciomercato del Napoli non dovrebbe regolare importanti colpi di scena in entrata. Nelle ultime ore della finestra invernale, gli azzurri saranno molto attivi per quanto riguarda le cessioni. Finalmente si è sbloccata la vicenda relativa a Manolo Gabbiadini. L'attaccante, finalmente, sbarcherà in Premier League e saluterà la Serie A. Il Napoli ha trovato l'accordo con il Southampton, trovando il benestare del giocatore. Il club inglese verserà nelle casse napoletane 17 milioni di euro più 3 di bonus, a cui va aggiunto il 10% sull'eventuale futura vendita del centravanti. Gabbiadini firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus: a breve arriverà l'ufficialità. Con Milik vicino al rientro e Pavoletti acquistato dal Genoa, il reparto offensivo del Napoli è completo.

