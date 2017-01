Napoli/ Calciomercato News, Canovi: Reina-Albiol, si parlerà ancora spagnolo. Gabbiadini? Cessione inevitabile (esclusiva)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL PARERE DI SIMONE CANOVI (ESCLUSIVA) - Ultimi giorni di calciomercato e ultime trattative per il Napoli che dovrà decidere se tenere Emanuele Giaccherini. Faouzi Ghoulam invece sembra vicino al prolungamento di contratto, mentre bisognerà capire quale sarà il futuro di Pepe Reina, se il portiere voglia rimanere a Napoli o decida addirittura di appendere le scarpette al chiodo. Probabile anche che Raul Albiol rimanga ancora e il Napoli sia quindi pronto e disposto a resistere a qualsiasi offerta. Per parlare di tutto questo e per approfondire i temi di calciomercato Napoli abbiamo sentito il procuratore Simone Canovi. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Giaccherini potrebbe restare? Ormai manca un giorno alla fine del calciomercato, credo proprio che Giaccherini possa rimanere. Penso che non si sposterà da Napoli.

Ghoulam vicino al prolungamento del contratto? Direi di sì, il Napoli non si priverà di un calciatore del suo valore. Napoli poi è sempre una piazza importante e quindi lo stesso Ghoulam sa di giocare in una squadra di grande valore.

Quale futuro per Reina? Potrebbe giocare anche la prossima stagione, e quindi giocare ancora nel Napoli. Del resto Reina è innamorato di Napoli e il Napoli è molto legato a Reina, non potrebbe essere che così qualora lo spagnolo decidesse di continuare.

Da uno spagnolo all'altro: Raul Albiol rimarrà in ogni caso? Il suo contratto scade nel 2020, non credo che il Napoli voglia privarsi del giocatore che rientra bene nei schemi di gioco di Sarri. Albiol quindi dovrebbe rimanere alla fine.

Cosa pensa della cessione di Gabbiadini? Nel Napoli di oggi, visto anche l'acquisto di Pavoletti, non c'era più spazio per lui. Giusto o no, la cessione su queste premesse ci sta.

Che giudizio dà al calciomercato invernale del Napoli? Centrocampo e attacco erano già competitivi, in più è stato preso Pavoletti; in difesa il Napoli ha avuto qualche infortunato, ma in ogni caso la squadra può andare avanti con gli effettivi a disposizione. Nel complesso non mi sembra un brutto calciomercato.

(Franco Vittadini)

