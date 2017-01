Paredes/ Calciomercato Roma, il futuro del centrocampista è in bilico. Juventus, Arsenal e Tottenham ci provano!

PAREDES, CALCIOMERCATO ROMA: IL FUTURO DEL CENTROCAMPISTA RESTA IN BILICO - In casa Roma c'è da monitorare con estrema attenzione anche la situazione di calciomercato relativa a Leandro Paredes. Il giovane centrocampista giallorosso ha dichiarato dopo Sampdoria-Roma di voler restare nella Capitale ma il suo futuro resta in bilico per altre 24 ore, almeno fino alla chiusura del calciomercato invernale in programma questa sera alle 23:00. Paredes non appare soddisfatto della frequenza con cui viene utilizzato da Spalletti: fino a questo momento, il 22enne ha collezionato appena 6 partite da titolare su 15 presenze in campionato. Il giocatore ha diversi estimatori, sia in Italia che all'estero. Il nome di Paredes è stato accostato alla Juventus ma anche a Tottenham, Arsenal e Liverpool. La Roma ha potenzialmente messo sul mercato Paredes. Nel caso in cui a Trigoria arriveranno offerte allettanti, l'ex Empoli saluterà i giallorossi. Ma quanto costa Leandro Paredes? I capitolini chiedono almeno 20 milioni di euro ma potrebbero accettare anche la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto (5 milioni subito più 15 a giugno).

© Riproduzione Riservata.