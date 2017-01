ROMA/ Calciomercato News: Giallo Gerson, retroscena Paredes-Baselli

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAREDES BLOCCA BASELLI. – Nelle scorse ore è emersa la clamorosa indiscrezione di calciomercato riguardante una possibile partenza dalla Roma di Leandro Paredes prima della chiusura del calciomercato. Le squadre interessate all'argentino sono club inglesi come il Liverpool ed in Italia la Juventus ma, stando agli ultimi rumors, il giocatore non si muoverà dalla Capitale. Tuttavia, la permanenza di Paredes alla Roma ha bloccato un altro movimento in entrata, ovvero l'arrivo di Daniele Baselli per cui i giallorossi avevano già un accordo sulla base di 12 milioni di euro complessivi con il Torino. Il mancato passaggio di Paredes alla Juventus ha infatti frenato l'addio ai bianconeri di Mario Lemina, inizialmente destinato al Crystal Palace, permettendo quindi ai granata di trattenere Baselli, come desiderava il tecnico Mihajlovic. Salvo sorprese, per il trasferimento di Baselli alla Roma se ne riparlerà a giugno.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GERSON NON VA AL LILLE? – Nella giornata di ieri sembrava ormai fatta per il trasferimento del brasiliano Gerson dalla Roma al Lille in questa finestra di calciomercato. Eppure, stando ai rumors più recenti, pare che il centrocampista ex Fluminense stia tornando nella Capitale. Nonostante le due società avessereo di fatto trovato l'intesa migliore per l'operazione, sembra che Gerson ed il suo entourage non si siano accordati con i francesi in merito al nuovo contratto da firmare. Il problema principale riguarderebbe dunque l'ingaggio con Gerson che dovrebbe rientare a Roma per tornare nell'organico del tecnico Spalletti, il quale non ha saputo dare ulteriori spiegazioni alla vicenda nella conferenza stampa di oggi in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Cesena. (Alessandro Rinoldi)

