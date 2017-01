ROMA/ Calciomercato News, Kessié bloccato da Pallotta, ecco i dettagli economici!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, I DETTAGLI DI KESSIE'. ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – La Roma è ancora a caccia di un nuovo centrocampista in questo finale di calciomercato ma intanto sembra aver bloccato un altro importante giocatore per quel reparto in vista della sessione estiva. Stiamo parlando di Franck Yannick Kessié, ventenne ivoriano di proprietà dell'Atalanta che ha attirato su di sè le attenzioni di diversi club sia in Italia che all'estero. Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma avrebbe trovato l'intesa con l'Atalanta con un'operazione complessiva da 28 milioni di euro divisi tra 22 circa di parte fissa a cui si aggiungono 3 di bonus ed il valore di una contropartita tecnica da 3/5 milioni di euro. Probabile dunque che i giovani prodotti del vivaio Marchizza o Tumminello salutino i giallorossi in direzione Atalanta per completare l'affare da qui a giugno.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GRENIER SI PRESENTA. ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – Un po' a sorpresa la Roma ha acquistato nei giorni scorsi Clement Grenier dall'Olympique Lione per completare la rosa in questo calciomercato di gennaio. Il giovane centrocampista francese ha rilasciato una lunga intervista al canale ufficiale Roma Tv in cui ha parlato di sè stesso spiegando: "Sono molto contento di essere arrivato alla Roma. Mi sento bene e sono pronto per iniziare a lavorare con la squadra. Sono felice di essere arrivato a Roma e di aver già incontrato il mister e i compagni di squadra per iniziare questa bella seconda parte di stagione che ci attende. Sì sì, è vero che ho avuto degli infortuni in passato, ma li ho superati ormai da un anno e mezzo. Mi alleno tutti i giorni e ho giocato con regolarità con il Lione. C’erano stati dei contatti con la Roma già in estate. Le trattative non sono andate in porto per diverse ragioni e ho continuato a lavorare. Anche se avevo ricevuto altre offerte, avevo scelto la Roma. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito al mio arrivo qui. Non so quale sia la posizione migliore per me. Posso ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo."

