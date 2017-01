ROMA / Calciomercato News, Non solo Kessié, anche Konaté nel mirino!

CALCIOMERCATO NEWS ROMA, IDEA KONATE' - Nell'ottica di migliorare il proprio centrocampo, la Roma avrebbe messo nel mirino Brahim Konatè, centrocampista classe '96 in forza all'Auxerre che piace anche allo Stoccarda. Per il sito francese Gffn, i giallorossi avrebbero proposto la formula del prestito con diritto di riscatto per aggiudicarsi subito il francese in questo finale di calciomercato. In ogni caso per la mediana a giugno dovrebbe essere la volta di Franck Kessié, talentino dell'Atalanta “scippato” a Juventus e Chelsea. Fino alle ore 23:00 di stasera, la Roma farà un ultimo tentativo per prelevare già a gennaio il centrocampista ivoriano, mettendo sul piatto diversi giovani come contropartite tecniche tra cui Marchizza, Tumminello e Seck, quest'ultimo dato in partenza dallo stesso tecnico Spalletti nei giorni scorsi. Trattativa molto complicata ma non del tutto impossibile, specie se dovesse essere lo stesso Kessié a premere per il trasferimento alla Roma.

CALCIOMERCATO NEWS ROMA, DEFREL RESTA LONTANO - Ultime battute di calciomercato frenetiche in casa Roma. Da una parte i giallorossi sono a lavoro per regalare a Luciano Spalletti un rinforzo nel reparto offensivo; dall'altra i capitolini sono alle prese con il caso relativo a Leandro Paredes. Andiamo con ordine, partendo dai movimenti riguardanti l'attacco. La Roma è da tempo su Gregoire Defrel. Nei giorni scorsi si sono intensificati i rapporti con il Sassuolo ma, come riportato da Tuttomercatoweb.com, oggi gli emiliani avrebbero ancora una volta detto no alla cessione di Defrel. Una fumata nera improvvisa e inaspettata che potrebbe essere definitiva. Capitolo Paredes: il centrocampista è sul mercato. La Roma attende eventuali offerte da parte di club interessanti all'ex Empoli. Le recenti indiscrezioni di calciomercato avevano accostato il giocatore alla Juventus, ma i bianconeri sembrerebbero essersi tirati fuori dalla corsa a Paredes. Più passano le ore, più l'eventuale cessione dell'argentino diventa complicata.

