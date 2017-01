ROMA/ Calciomercato News, Spalletti promuove Grenier e si tiene Paredes!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SPALLETTI PROMUOVE GRENIER – Negli ultimi giorni di questa sessione invernale di calciomercato la Roma, un po' a sorpresa, ha acquistato un nuovo centrocampista, ovvero Clement Grenier dall'Olympique Lione. Il mediano francese classe 1991 va così a rinforzare un reparto in cui c'era bisogno di un nuovo elemento e di lui ha parlato in maniera positiva il tecnico giallorosso Luciano Spalletti nella conferenza stampa in vista della gara contro il Cesena in Coppa Italia: "Lui ha fatto tutti i ruoli a centrocampo. È tecnico, non ha tanta velocità, non sfora oltre le punte ma accompagna e ha un gran tiro. Ha destrezza nello stretto, può farli tutti i ruoli centrali dove ha fatto bene Pjanic per esempio. Serve a dare qualità al gioco, può tirare da fuori. È un centrocampista o uno dei due trequartisti, dipende anche dagli avversari. Ci deve far vedere che può giocare."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL MISTER E' CONTENTO DI PAREDES – Nel corso della finestra di calciomercato della scorsa estate la Roma ha riabbracciato Leandro Paredes, centrocampista argentino rientrato dopo il prestito all'Empoli, ma le voci di questi giorni ipotizzavano un addio per sposare la causa della Juventus o di un club inglese. Nella conferenza stampa in vista della gara col Cesena, mister Spalletti ha parlato anche di Paredes dicendosi contento della sua permanenza in giallorosso: "Lui mi ha detto che non voleva andare da nessuna parte, a volte succedono cose anche contro la volontà di qualcuno. E' una risposta che più mi ha fatto piacere, in una condizione di sconfitta nessuno ha preso le distanze. Ha detto a fine partita che sarebbe rimasto, rafforza quella ricerca e chiusura che secondo me era importante avesse la mia squadra. Non abbiamo cercato di dare via nessuno e mi sta bene che non sia stato preso nessuno. E' venuto Grenier perché è partito un giocatore, abbiamo sfruttato l'occasione perché secondo noi ci farà vedere qualità che aveva lasciato intuire nel Lione." (Alessandro Rinoldi)

