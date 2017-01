ROMA/ Calciomercato News, salta Kessié? L'agente "rompe" l'accordo tra Atalanta-Roma!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L'AGENTE DI KESSIE' FRENA – Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Franck Yannick Kessié alla Roma dall'Atalanta per la prossima sessione di calciomercato ma sembra che l'affare abbia subito una brusca frenata. Secondo le recenti indiscrezioni di calciomercato, l'agente di Kessié, il procuratore George Atangana, non avrebbe affatto preso bene la notizia dell'accordo già raggiunto tra i due club riguardo al suo assistito, sulla base di 25 milioni di euro con l'inserimento magari di una contropartita tecnica come Marco Tumminello in caso di partenza di Paloschi dai bergamaschi, tanto che avrebbe appunto deciso di bloccare l'operazione almeno momentaneamente. Se Atangana dovesse realmente imporsi, la Roma sarà costretta ad affrontare una vera e propria asta di calciomercato per aggiudicarsi il centrocampista ivoriano visto che è seguito da diverse squadre sia in Italia, dove piace ovviamente alla Juventus, che all'estero, avendo attirato su di sè le attenzioni dei maggiori club europei come il Paris Saint-Germain.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SECK AL CARPI – Il tecnico della Roma Luciano Spalletti ne aveva già parlato nei giorni scorsi e finalmente Moustapha Seck ha trovato una nuova squadra in questo calciomercato di gennaio. L'ex laziale si trasferisce dunque in prestito al Carpi ed il suo agente, il procuratore Nunzio Marchione, ha parlato a Calciomercato.it di aver ricevuto anche altre offerte: "Seck ha bisogno di trovare continuità e il Carpi sta lottando per tornare in serie A. Il suo obiettivo è fare ritorno alla Roma che ha anche rifiutato un'offerta importante dall'Atalanta per non perdere questo talento." Probabile dunque che se la Roma vorrà continuare a trattare Kessié con l'Atalanta dovrà inserire nell'operazione altre contropartite tecniche come i giovani prodotti del vivaio Marchizza o Tumminello.

© Riproduzione Riservata.