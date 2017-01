ROMA/ Calciomercato news, Campi: El Shaarawy e Donsah, rimandati a giugno. De Rossi invece...(esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ANDREA CAMPI COMMENTA LE TRATTATIVE DELLA ROMA NELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO (ESCLUSIVA). La Roma prosegue le sue operazioni di calciomercato nel tentativo di portare a casa giocatori di valore come Donsah, talento promettente del Bologna e soprattutto Defrel che è stato il vero obiettivo di questa sessione invernale di calciomercato. Piaceva anche Bailey la punta giamaicana del Genk definito molto interessante, ma finito altrove per tempistiche e soldi. De Rossi intanto potrebbe andarsene nel calciomercato di giugno, quando scadrà il contratto. Potrebbe non vestire più la maglia giallorossa. Ci occupiamo anche di El Shaarawy, un giocatore spesso discusso il cui futuro è sempre incerto. Per parlare di tutto questi scenari di calciomercato abbiamo sentito il procuratore Andrea Campi. Ecco cosa ha detto in questa intervista a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare nelle ultime ore di calciomercato Donsah dal Bologna per il centrocampo della Roma? Credo che possa essere un'operazione da inquadrare per il prossimo mese di giugno. E' giovane e non so quanto spazio avrebbe nella Roma attuale. Potrebbe essere un investimento per il futuro.

Defrel è un acquisto che si poteva concretizzare? No non credo che il Sassuolo abbia mai pensato veramente di lasciarlo partire. Il Sassuolo è una società ormai importante, la squadra si sta anche riprendendo in campionato. La valutazione di Defrel è attorno ai ventidue – venticinque milioni, certo non da poco. Per il momento Defrel non si muoverà. Non c'erano neanche le giuste contropartite da dare al Sassuolo per favorire questa operazione di calciomercato. A giugno si vedrà, ma non a Roma, penso..

Che cosa ci può dire di Bailey, la punta giamaicana del Genk? E' un'altra operazione che si sarebbe potuta fare a giugno, non certo in questa sessione di calciomercato invernale. Però anche questo treno è passato e il giocatore si è accasato altrove...

E De Rossi: potrebbe andarsene? No credo di no, è vero che gli scadrà il contratto a giugno ma non penso proprio che possa partire e andare a giocare in qualche altra squadra.

Quale futuro per El Shaarawy? Spalletti ovviamente in questa stagione avrà ancora bisogno di lui, del suo contributo per raggiungere gli obiettivi della Roma. Poi a giugno vedremo quello che accadrà...

(Franco Vittadini)

