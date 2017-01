Roma/ Calciomercato News, Arduini: ultime ore tutto può succedere! Kessie? Magari per l’estate (esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ILPARERE DI MARCO ARDUINI (ESCLUSIVA) – Solo poche ore alla chiusura della finestra invernale di calciomercato e la Roma tenta il colpaccio dell’ultimo minuto, senza dimenticare di pianificare le prossime mosse in vista dell’estate. Tra i nomi che sono stati accostati ai giallorossi, a cui la dirigenza potrebbe essere al lavoro per chiudere l’affare il prima possibile troviamo senza dubbio Badelj della Fiorentina che però costa dodici milioni e Baselli del Torino. In vista della prossima finestra di mercato però la Roma starebbe già tenendo d’occhio Kessie, giovane dell'Atalanta appena tornato dalla Coppa d’Africa. Su di ci sono tante squadre, magari questa operazione di calciomercato si potrà fare a giugno. Tra i nomi in dubbio per la prossima stagione giallorossa invece troviamo Leandro Paredes, accostato alla Juventus, oltre che Manolas, la cui permanenza alla Roma potrebbe essere influenzata proprio dagli obbiettivi e i risultati che la formazione giallorossa otterrà quest’anno. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Marco Arduini: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Badelj? Tutto potrà succedere nelle ultime ore di calciomercato, anche che arrivi Badelj. E' un acquisto che la Roma potrebbe definire dalla Fiorentina. Una Roma che del resto ha bisogno di rinforzarsi ancora per l'ultima parte della stagione.

Baselli è un’ipotesi realistica per la Roma? No non credo proprio che questo acquisto arrivi a gennaio, in questo momento il Torino è al di sotto delle aspettative che si erano create prima dell'inizio della sua stagione.

Kessie invece sarà acquisto per la prossima finestra di mercato? Potrebbe essere, sicuramente è un acquisto che la Roma potrà fare a giugno. Ci sarà molta concorrenza con le squadre della Premier League molto interessate al suo cartellino. L'Atalanta dovrebbe scegliere la migliore offerta.

Paredes partirà? Non è una situazione ancora definita, certo Paredes non partirà a gennaio. Poi vedremo quello che succederà a giugno.

Manolas lascerà la Roma? Il suo futuro è legato a molte cose, dalla partecipazione della Roma alla prossima Champions, dalla stagione che farà la Roma. Pare che ci sia l'Inter disposta a offrire molto per il suo acquisto. Certo con la sua cessione la Roma si indebolirebbe molto in difesa, una Roma che invece avrà bisogno di rinforzarsi per arrivare al livello della Juventus.

(Franco Vittadini)

