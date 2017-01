SAINSBURY/ Calciomercato Inter news, chi è il nuovo acquisto nerazzurro (video)

SAINSBURY: CALCIOMERCATO INTER, CHI E’ IL NUOVO ACQUISTO NERAZZURRO (VIDEO) - L’Inter piazza l’acquisto nell’ultimo giorno di calciomercato invernale: Trent Sainsbury è il nuovo difensore centrale dei nerazzurri. Un arrivo per una partenza: con Andrea Ranocchia all’Hull City si rendeva necessario un giocatore che andasse a coprire lo spot. In sinergia con Suning - il calciatore arriva proprio dal Jiangsu, la squadra di proprietà del colosso cinese - Sainsbury sbarca alla Pinetina, pronto a giocarsi le sue carte. Un difensore centrale australiano di 24 anni, che può anche operare come terzino destro; l’unica esperienza europea è stata in Eredivisie, il massimo campionato olandese nel quale l’australiano ha disputato 9 partite nella scorsa stagione, prima di trasferirsi appunto in Cina e giocare 29 volte in campionato (due gol) 25 delle quali dal primo minuto, spesso e volentieri occupando la posizione di centrale di sinistra in uno schieramento a tre. Sainsbury è anche uno stabile elemento della nazionale australiana: vi ha giocato 16 partite corredate da due gol, venendo impegnato cinque volte nelle qualificazioni al Mondiale 2018 e sempre da titolare (ha segnato nel 2-2 contro l’Arabia Saudita).

L’Inter dunque chiude un’operazione “minore” ma che potrebbe essere interessante. Ranocchia non aveva più spazio nella squadra e giustamente ha chiesto di poter rilanciare la sua carriera in una piazza nella quale potrà essere titolare - almeno per sei mesi - per poi eventualmente tornare e valutare altre proposte per la stagione che verrà. A quel punto però Stefano Pioli aveva bisogno di un centrale in più: le uniche alternative a Miranda e Murillo restavano Marco Andreolli, mai utilizzato e reduce da un infortunio, e Gary Medel che è adattato nella linea dei difensori e può essere utile anche a centrocampo. Sainsbury è il nome individuato per ampliare la rosa: un difensore ancora relativamente giovane che può agevolmente rimanere in panchina ma, all’occorrenza, essere pronto a regalare qualche minuto per dare fiato ai titolari. Vista la possibilità di agire anche come terzino destro, l’australiano potrà tornare utile anche per fare da rimpiazzo a Danilo D’Ambrosio: l’ex del Torino è uno dei giocatori maggiormente utilizzati in stagione, non avendo un cambio credibile (Santon è principalmente utilizzato a sinistra e Nagatomo ha perso quote nelle gerarchie). Dipenderà anche dall’uso che Stefano Pioli vorrà fare del suo nuovo giocatore. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI TRENT SAINSBURY