Torino / Calciomercato News: Imbula e Castro piste caldissime, parte un big?

CALCIOMERCATO LIVE TORINO NEWS: CHIESTO IMBULA IN PRESTITO ALLO STOKE CITY - Il calciomercato invernale è agli sgoccioli e il Torino sta lavorando per chiudere gli ultimi colpi in entrata. I granata sono attivi su più tavoli. L'obiettivo di Cairo e Petrachi è quello di rinforzare la rosa di Sinisa Mihajlovic con un innesto a centrocampo e uno in attacco. La mediana è il reparto che desta maggiore preoccupazione. Qui sono stati sondati diversi nomi, anche perché Baselli è finito nel mirino della Roma, e nel caso in cui l'ex Atalanta dovesse partire, il Torino dovrebbe raddoppiare gli sforzi in entrata. Lucas Castro resta sempre un profilo attuale: il Torino aveva già trovato l'accordo con il giocatore del Chievo, ma la società veneta continua a chiedere 10 milioni di euro. Una cifra giudicata troppo alta dai granata, che oggi effettueranno tuttavia l'ultimo tentativo. Le alternative a Castro, sempre in casa Chievo, sono Hetamaj e Radovanovic, ma piace anche Donsah del Bologna.

Il Torino è molto attivo anche all'estero. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, i granata avrebbero infatti chiesto allo Stoke City il prestito di Giannelli Imbula, duttile centrocampista con spiccate dote offensive. Il franco-belga ex Porto è ai margini della formazione inglese e nel recente passato era stato corteggiato dai più prestigiosi club europei. Il Toro ha messo nel mirino anche due giocatori della Ligue 1: Tongo Doumbia e Zinedine Machach. Il primo è un centrocampista valutato dai francesi 2 milioni di euro; Machach, al Marsiglia fino al termine della stagione dove non sta trovando spazio, potrebbe esser prelevato dai granata con la formula del prestito con diritto di riscatto.

