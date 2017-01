Calciomercato Bologna / News, idea Gilardino. Piace anche Martinez. Le trattative live di oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS: IDEA GILARDINO. PIACE ANCHE MARTINEZ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 6 GENNAIO 2017 - È un Bologna molto attivo quello visto nei primi giorni di calciomercato di gennaio. I felsinei hanno numerose idee e altrettante piste da seguire. La prima è sicuramente quella che porta dritta ad Alessio Cerci, in uscita dall'Atletico Madrid e sempre più vicino ai rossoblù. L'ex Milan aspetta soltanto l'offerta del Bologna, che dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito secco fino a giugno. Oltre a Cerci, i felsinei potrebbero mettere le mani anche su Alberto Gilardino. L'attaccante, come riporta Il Corriere Fiorentino, sta per rescindere il contratto con l'Empoli: il giocatore dovrà scegliersi un nuovo club e il Bologna è una delle prime scelte del “Gila”. In lizza anche Pescara e Parma. Altri nomi sul taccuino degli emiliani sono quelli di Fallou Diagne del Werder Brema, che, come riportato da Sky Sport, piace tantissimo anche al Chievo, e Josef Martinez del Torino (testa a testa con l'Amburgo): i granata valutano il venezuelano circa 3 milioni di euro. Da segnalare inoltre la sfida con il Genoa per arrivare al centrocampista del Paris Saint-Germain classe '98 Lorenzo Callegari.

