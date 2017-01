Calciomercato Cagliari/ News, i sardi sognano Sirigu: addio al Siviglia e Psg? Le trattative live di oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO CAGLIARI, NEWS: I SARDI SOGNANO SIRIGU: ADDIO AL SIVIGLIA E PSG? LE TRATTATIVE LIVE DI OGGI 6 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE)- La finestra di calciomercato invernale fa sognare i tifosi del Cagliari: a dare speranza al club rossoblu infatti vi sono le ultime indiscrezioni di mercato che riguardano uno dei nomi più cari agli tifosi sardi, che è il portiere Salvatore Sirigu, classe 1987. L’estremo difensore nativo di Nuoro, al momento ha un contratto con il Paris Saint Germain, ma il club francese lo ha spedito in Spagna, al Siviglia per un prestito stagionale e dopo cinque anni e mezzo dalla sua partenza potrebbe esswre giunto il momento di tornare in Italia. Con appena tre presenza collezionate nella penisola iberica Sirigu potrebbe essere in certa di un club che possa sfruttare in maniera più continuativa le proprie capacità e potenzialità e tra i club che più sgomitano per mettersi su questa pista di calciomercato vi è certamente il Cagliari. La pista rossoblù, stando alle ultime notizie di calciomercato sembra essere concreta, anche se al momento i protagonisti non hanno ancora detto la loro a questo riguardo.

