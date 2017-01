Calciomercato Crotone/ News, sempre più vicino il ritorno di Budimir. Le trattative live di oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO CROTONE NEWS: BUDIMIR PER L'ATTACCO, MBAYE PER LA MEDIANA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 6 GENNAIO 2017 - Le strategie di calciomercato del Crotone iniziano lentamente a prendere forma. Invischiati nella lotta salvezza, ma non ancora rassegnati, i calabresi vogliono rinforzare l'organico per riuscire a centrare la permanenza in Serie A. L'obiettivo non è impossibile ma, per centrarlo, la dirigenza dovrà regalare a Nicola alcuni innesti per puntellare i reparti più critici della rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Crotone è sempre più vicino ad Ante Budimir. L'attaccante croato, ora alla Sampdoria, è stato uno dei grandi protagonisti rossoblù della stagione 2015/2016, quella terminata con la promozione nella massima serie. Un suo ritorno allo Scida non è impossibile, anzi. Martedì, intanto, è previsto un incontro tra il club e l'agente del giocatore. Oltre a Budimir, per il reparto offensivo, piacciono anche Il Crotone ha intenzione di rimpolpare anche la mediana: per questo motivo è finito nel mirino dei calabresi Ibrahima Mbaye del Bologna. Il centrocampista è stato chiesto ai felsinei, che stanno adesso meditando il da farsi. L'alternativa a Mbaye resta sempre Gnoukouri dell'Inter, sul quale è forte anche l'interesse del Leganes.

