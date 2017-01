Calciomercato Genoa/ News, Landre nuovo colpo per la difesa? Visite per Taarabt. Le trattative live di oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO GENOA, NEWS: LANDRE NUOVO COLPO PER LA DIFESA? VISITE MEDICHE PER TAARABT. LE TRATTATIVE LIVE DI OGGI 6 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) – Tra i club di Serie A più attivi in questi primi giorni del calciomercato invernale va certamente annoverato il Genoa: il club più antico d’Italia ha infatti già portare a termine alcuni accordi e colpacci di mercato, ma i nomi già a lungo citati come quelli di Beghetto, Morosini e Pinilla potrebbero non bastare per la dirigenza dei grifoni., secondo alcune indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Francia infatti il club ligure avrebbe già messo gli occhi su un nuovo possibile nome per il calciomercato invernale, quello di Loick Landre: difensore centrale di origine transalpina, classe 1992. Il giovane difensore, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, al momento veste la maglia del Lens, club appartenete alla seconda serie calcistica francese, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il nome non sarà inedito ai più visto che si vociferava un contatto tra il Genoa e il giocatore già nelle precedenti sessioni di calciomercato: secondo le ultime notizie i grifoni sarebbero tornati all’attacco per il cartellino di Landre proponendo un contratto quadriennale. Intanto l’ultimo acquisto dei liguri, Adel Taarabt, oggi effettuerà le consuete visite mediche.

