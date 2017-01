Calciomercato Lazio/ News, Scaleri: nessun’offerta su Biglia, non è una priorità. Le trattative live, oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LAZIO, NEWS, AG FIFA SCALERI: NESSUN’OFFERTA SU BIGLIA, NON E’ UNA PRIORITA’. LE TRATTATIVE LIVE DI OGGI 6 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) - Il calciomercato in casa Lazio continua a interessare per lo più nei nomi in uscita che in entrata: i nomi caldi pronti a lasciare la maglia biancoceleste però sono sempre gli stessi, che già avevano dato problemi in fatto di rinnovi nella finestra estiva del calciomercato, ovvero Biglia, Keita, Felipe Anderson e De Vrij. A fare una priorità delle cessioni, oltre che una graduatoria dei giocatori più graditi dal mercato ci ha pensato l’agente Fifa Alessio Sacalera, che ha affermato in esclusiva ai microfoni di Radiosei, come al momento la cessione di Biglia non sia una priorità per la Lazio: il mediano argentino infatti non sembra affatto appetibile sul mercato, sia per motivi anagrafici, che per rendimento in calo e facilità a cui è stato soggetto agli infortuni negli ultimi tempi. Tutti fattori che a top club ma anche ai cinesi, più facili a acquistare giocatori più vecchi non piacciono affatto: a questo va aggiunto secondo l’agente la maggiore appetibilità dei suoi compagno di squadra, soprattutto perché molti di essi come Keita ha voglia di partire.

