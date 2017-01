Calciomercato Sampdoria / News, si lavora ai rinnovi di Silvestre e Torreira. Le trattative live di oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS: SI LAVORA AI RINNOVI DI SILVESTRE E TORREIRA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 6 GENNAIO 2017 - In casa Sampdoria ci sono due questioni di calciomercato da risolvere al più presto. La prima riguarda il rinnovo di Matias Silvestre, la seconda quello di Lucas Torreira. Andiamo con ordine, partendo dalla situazione del difensore. Silvestre ha un contratto con i blucerchiati in scadenza a giugno. Nei giorni scorsi la dirigenza del club ligure ha incontrato Pablo Cosentino, agente del giocatore: un nuovo faccia a faccia è in programma per la prossima settimana ma l'accordo sembra ormai a un passo. Il rinnovo di Silvestre è vicinissimo. Più complicato prevedere il futuro di Torreira, attratto da Siviglia e Roma. La Sampdoria valuta il centrocampista 15 milioni di euro ma non avrebbe intenzione di cederlo, tanto meno a gennaio. Secondo Il Corriere dello Sport, l'agente di Torreira, Pablo Bentancourt, arriverà presto a Genova per parlare con la società; l'ipotesi più probabile è quella del rinnovo dell'uruguaiano con adeguamento dell'ingaggio. Sul fronte degli arrivi, i liguri stanno cercando un laterale destro: per La Gazzetta dello Sport i nomi più caldi sono quelli di Davide Santon (Inter) e Davide Faraoni (Udinese). Capitolo cessioni: Ante Budimir piace a Crotone e Pescara. In uscita anche Luka Krajnc, sospeso tra Verona, Frosinone e Crotone.

© Riproduzione Riservata.