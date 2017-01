Calciomercato Torino/ News, Abdennour: vorrei giocare in Italia. Idea granata? Le trattative live di oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO TORINO: NEWS, ABDENNOUR: VORREI GIOCARE IN ITALIA. SPIRAGLIO PER I GRANATA? LE TRATTATIVE LIVE DI OGGI 6 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) – Da giorni si chiacchiera a proposito del prossimo obbiettivo di calciomercato del Torino: la dirigenza granata ha infatti messo gli occhi sul difensore Aymen Abdennour. Il calciatore classe 1989 ora in maglia del Valencia piace alla dirigenza e allo spogliatoio granata, ma la trattativa potrebbe farsi in salita. A spaventare certamente vi sono i 30 milioni di euro spesi nel 2015 dagli spagnoli per il suo cartellino dal Monaco: la scadenza di contratto tra Abdennour e il Valencia per il 2020 non rinfranca certo gli anonimi dei tifosi del Torino, che vorrebbero presto chiudere questo colpo di calciomercato. Le speranze per i fan granata però arrivano dallo stesso difensore, che come riporta Tuttosport nei giorni scorsi avrebbe lasciato intendere di gradire un suo trasferimento in Italia, dove ricorda non ha mai giocato e di essere molto interessato a giocare in Serie a. il difensore però ha presto ricordato: “Io comunque sto bene a Valencia: non voglio fuggire, ma dare un contributo”. Intanto Abdennour partirà presto con la sua nazionale della Tunisia per disputare la voppa d’Africa: il mercato può ancora attendere.

© Riproduzione Riservata.