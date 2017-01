Calciomercato Udinese / News, Clayson e Faragò i nomi più caldi. Le trattative live di oggi 6 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS: CLAYSON E FARAGÒ I NOMI PIÙCALDI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 6 GENNAIO 2017 – L'Udinese è molto attiva in questo inizio di calciomercato invernale. I bianconeri, dopo aver ultimato la cessione in prestito, per sei mesi, di Penaranda al Malaga, è pronta a regalare a Gigi Del Neri alcuni rinforzi nei reparti nevralgici del campo. Come riportato da Il Messaggero Veneto, il primo nome sul taccuino dell'Udinese è quello di Paolo Faragò, centrocampista del Novara che piace a tantissime altre squadre. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 4 milioni di euro: troppo per i friulani, che valutano eccessiva la proposta del club piemontese. Per abbassare la cifra, i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa con il Novara il talentino croato Andrija Balic, che saluterebbe la Dacia Arena in prestito, fino al termine del campionato. In entrata c'è da segnalare anche l'interesse dei bianconeri su Clayson, attaccante brasiliano in forza al Ponte Preta: classe '95, il giocatore viene valutato circa 1,5 milioni di euro. Capitolo Duvan Zapata: l'attaccante continua ad attirare l'attenzione di numerosi top club, tra cui Fiorentina e Milan. L'Udinese non intende cedere il colombiano, almeno nella sessione di gennaio.

