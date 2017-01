CALCIOMERCATO FIORENTINA, NEWS: PARLA L'AGENTE DI TELLO. LE TRATTATIVE DI OGGI 7 GENNAIO 2017 (ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) - L'agente di Tello, Josè Maria Orotbig, ha parlato del futuro del suo assistito in una intervista riportata sulle pagine del QS-La Nazione: "Il problema di Cristian è che gioca in un ruolo non suo - ha commentato - è stato acquistato con un progetto chiaro a livello tattico e adesso viene utilizzato in una posizione completamente diversa rispetto a quanto fatto in tutta la sua carriera". Sulla possibile cessione nella finestra invernale Orotbig ha le idee molto chiare: "A gennaio resta in viola. In estate si ripeterà la situazione dello scorso anno: i viola hanno comunque una corsia preferenziale ed in caso di riscatto abbiamo già un accordo di cinque anni con la Fiorentina". Sul fronte uscite continua il pressing del Tianjin di Cannavaro per Kalinic: per l'attaccante della formazione viola sono pronti dodici milioni di euro per cinque stagioni, il croato dovrà dare una risposta entro martedì prossimo.

© Riproduzione Riservata.